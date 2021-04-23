Киев, , 16:11 — REGNUM Дело политолога Юрия Дудкина на самом деле является опасным для власти Украины, потому что разрушает уважение к ней, заявил 23 апреля политический эксперт Дмитрий Марунич, комментируя последние события в стране.

ИА REGNUM напоминает, что политолог Юрий Дудкин, который ранее был известен жесткой критикой в отношении украинской власти, в конце февраля был задержан сотрудниками СБУ по обвинению в государственной измене. На первом брифинге после освобождения политолог заявил, что будет продолжать высказывать свою точку зрения в отношении действующей власти и тех негативных, деструктивных процессов, которые происходят в стране. Власти Украины после освобождения эксперта из СИЗО под залог избегают комментариев по этой теме.

Марунич в своем комментарии отметил, что если проанализировать ситуацию глубже, дело Дудкина выглядит намного более опасным для власти во главе с Зеленским, чем кажется на первый взгляд.

«Есть такое понятие как «сакрализация власти». Проще говоря, когда народ воспринимает правителей как людей выдающихся и наделенных большими достоинствами. Вспомним, в Древнем Риме императоров даже обожествляли. И, действительно, правящая элита — это люди, от решений которых зависят жизнь и благополучие сотен тысяч и миллионов сограждан. Они распоряжаются миллиардами из государственного бюджета. Они пишут законы, обязательные для всех. В общем, принимают судьбоносные решения», — подчеркнул он.

По словам Марунича, такие случаи, когда громкое дело оказывается обычным «фейком», сильно бьют по репутации власти во главе с Зеленским.

«И что же мы увидели? Как вдруг, на наших глазах, люди, которые правят страной и вершат судьбы, начали репрессии против одного человека, который просто выражал несогласие с политикой власти. Причем громкие обвинения («государственная измена») оказались обычным фейком, потому что никто так и не предоставил ни одного путного доказательства», — заявил он.

Марунич напомнил, что в начале 2000-х на Украине уже был подобный фарс, когда спецслужбисты сфабриковали т.н. «дело грибников» — на публику звучали истории про «попытку антиконституционного переворота», а на деле журналисты обнаружили, что карта с отметками, где заговорщики якобы разместили схроны с оружием — это просто месторождения грибов.

Политолог отметил, что соратники Медведчука, собравшие залог за эксперта, при том, что сами страдают от внутренних санкций, в этой истории выступили на стороне общества и против власти во главе с Зеленским.

«Если эксперты — это люди, транслирующие глас народа, то власть противопоставила себя как минимум части общества. И тогда получается, что депутаты из ОПЗЖ Медведчука выступили на стороне общества в конфликте между активными гражданами и властью во главе с Зеленским… В общем, «зеленые» собственноручно в очередной раз испортили репутацию своей власти. Потому что власть, которая воюет против экспертов, выглядит смешно. А если громкие обвинения оказываются фейком — то смешно вдвойне», — заключил политический эксперт Дмитрий Марунич.