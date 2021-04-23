Джакарта, , 16:10 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо обсудил четыре темы во время встречи с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинь, сообщает Antara.

«На двусторонней встрече президент сосредоточил внимание на четырех вопросах, первый из которых — важность укрепления сотрудничества в области здравоохранения», — заявила глава МИД Индонезии Ретно Марсуди.

Президент Индонезии также подчеркнул важность расширения экономического сотрудничества. Глава государства предложил Вьетнаму снизить барьеры как в торговле, так и в инвестициях.

Третьей темой было обсуждение ускорения переговоров по границе исключительной экономической зоны (ИЭЗ). Стороны ведут переговоры по этому вопросу уже 11 лет.

Четвертый обсуждаемый вопрос касался развития ситуации в Мьянме.

Премьер-министр Вьетнама заявил, что насилие в Мьянме должно быть немедленно прекращено.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии присутствовал на саммите лидеров по климату, подняв три темы, связанные с проблемой изменения климата.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Индонезии выступил на саммите по изменению климата