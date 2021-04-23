Рыбинск, Ярославская область, , 16:08 — REGNUM 23 апреля мэр Рыбинска Ярославской области Денис Добряков подал документы на участие в предварительном голосовании, организованном партией «Единая Россия». Об этом сообщает администрация города.

Денис Добряков Rybinsk.ru

Очередные выборы главы Рыбинска состоятся в сентябре 2021 года, в единый день голосования. Добряков заявил, что «хочет продолжить проекты и начать новые».

Рыбинск единственный среди городских округов и муниципальных районов Ярославской области, где сохранены прямые выборы главы. Серьёзных конкурентов у Дениса Добрякова нет.