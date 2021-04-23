Тюмень, , 16:07 — REGNUM В Тюмени Ленинский районный суд 23 апреля 2021 года арестовал на два месяца начальника уголовно-исполнительной инспекции по Тюменской области. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Из представленных суду материалов дела следует, что обвиняемый, используя своё служебное положение, получал взятки за попустительство при контроле за лицами, содержащимися под домашним арестом.

Начальник уголовно-исполнительной инспекции по Тюменской области будет находиться под стражей до 21 июня 2021 года.