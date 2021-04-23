Климовский район, 23 апреля 2021, 16:09 — REGNUM Гражданин Республики Сербия задержан таможенниками в Климовском районе Брянской области. Мужчина «забыл» задекларировать 30 тысяч евро, сообщили ИА REGNUM 23 апреля в пресс-службе Брянской таможни.
Иностранец на грузовой машине проходил таможенный досмотр в МАПП Новые Юрковичи. Он заявил, что ему нечего декларировать, однако в сумке мужчины были обнаружены 30 620 евро.
В отношении иностранца возбуждено уголовное дело о контрабанде денег в крупном размере.