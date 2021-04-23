Климовский район, , 16:09 — REGNUM Гражданин Республики Сербия задержан таможенниками в Климовском районе Брянской области. Мужчина «забыл» задекларировать 30 тысяч евро, сообщили ИА REGNUM 23 апреля в пресс-службе Брянской таможни.

Иностранец на грузовой машине проходил таможенный досмотр в МАПП Новые Юрковичи. Он заявил, что ему нечего декларировать, однако в сумке мужчины были обнаружены 30 620 евро.

«Без письменного декларирования перемещать через таможенную границу Евразийского экономического союза автомобильным транспортом можно наличные денежные средства на сумму не более 10 тысяч долларов США. Если норма превышена, то нужно заполнить пассажирскую таможенную декларацию и дополнительный формуляр», — пояснил заместитель начальника таможни Сергей Шульгин.

В отношении иностранца возбуждено уголовное дело о контрабанде денег в крупном размере.