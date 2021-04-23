Висконсин, США, , 16:05 — REGNUM Студия Raven Software работает над переносом игры Call of Duty: Warzone на консоли нового поколения. Об этом 23 апреля сообщает «Игромания».

Сейчас игра работает на PS5 и Xbox Series X/S только по обратной совместимости. Из-за этого в Warzone не используются многие функции консолей нового поколения.

Напомним, в «королевской битве» Call of Duty: Warzone стартовал новый сезон. В рамках его проведения игровая карта Верданск переместилась в прошлое — в 1984 год.

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