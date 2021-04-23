Екатеринбург, , 16:03 — REGNUM В Екатеринбурге гражданин 1991 года рождения осуждён к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Приговор 23 апреля вынес Свердловский облсуд. Ранее присяжные признали подсудимого виновным и заявили, что он не заслуживает снисхождения. А затем гособвинитель потребовал назначить ему пожизненный срок. Приговор пока не вступил в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, следователи полагают, что 26 марта 2020 года этот гражданин поджёг подъезд дома по ул. Омская. Это было сделано в пьяном виде и из хулиганских побуждений. На месте погибли шесть граждан, ещё двое скончались позже.