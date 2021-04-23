Москва, , 16:02 — REGNUM Вечером 23 апреля в Москве ожидается плотное движение автомобилей, выезжающих за город, сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы.

В пресс-службе рассказали, что с наступлением тёплой погоды увеличивается поток выезжающих за пределы столицы автомобилей, и пробки образовываются уже с 15:00.

Пока дорожная ситуация в Москве оценивается в семь баллов, однако вечером она ухудшится и на пике будет составлять девять баллов.

Помимо дачного сезона, отметили в департаменте, на движение автомобилей влияют дождливая погода и дорожные работы.