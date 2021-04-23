Киев, , 16:06 — REGNUM Рост ВВП Украины в 2021 году может составить 4,1%. Об этом сказано в консенсус-прогнозе, опубликованном пресс-службой министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

«По прогнозам экспертов ожидается рост ВВП в 2021 году на уровне 4,1% (по сравнению с предыдущей оценкой 3,2% по состоянию на июль 2020), на 2022 ВВП прогнозируется на уровне 3,7%», — сказано в сообщении.

По мнению экспертов, дефицит бюджета Украины составит 4,9% ВВП, что несколько больше предыдущего прогноза — 3,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в минэкономики Украины сообщили, что теневая экономика страны в 2020 году составила 31% ВВП, что на 3% выше показателя 2019 года.

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