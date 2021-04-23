Москва, , 16:00 — REGNUM Сырьевой рынок днем 23 апреля выглядит довольно стабильно, особенно если учесть колебания последних дней, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Баррель Brent стоит $65,55 и чуть подрастает. Баррель WTI торгуется по $64,89 и может двигаться в границах $64,50−66,00.

Вся значимая статистика для сектора нефти уже отыграна. Ливийские новости пока не получили продолжения. Данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США уже учены в котировках.

Особенно значимой макроэкономической статистики, которая могла бы дать сигналы о восстановлении той или иной экономики и проявить тем самым вероятный спрос на энергоносители, пока не публиковалось.

«Бочка» нефти марки Brent сегодня до конца дня может торговаться в границах $65,20−66,00», — считает эксперт.

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