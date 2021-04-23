Москва, , 15:59 — REGNUM Цели межвидовых командно-штабных учений, которые прошли на Северном флоте, достигнуты. Об этом 23 апреля заявил главком Военно-морским флотом адмирал Николай Евменов.

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Он отметил, что главное внимание было обращено на обеспечение безопасности экономических объектов России в Арктической зоне, проведению спасательных операций и обороне морских коммуникаций.

Главнокомандующий ВМФ добавил, что подобные учения будут проводиться ежегодно на каждом из флотов.

«Это позволит в полной мере и очень конкретно оценить как действия командований флотов, так и действия сил каждого из флотов и Каспийской флотилии в своей операционной зоне ответственности», — пояснил Евменов.

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Напомним, учения на Северном флоте проводились в рамках комплексной проверки Вооружённых сил России за зимний период обучения, которая проходила всю прошедшую неделю. Всего в манёврах было задействовано три десятка надводных кораблей, субмарин и катеров и проведено более 25 тактических учений, выполнено более полутора сотен упражнений.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля корабельная поисково-ударная группа Северного флота отработала выполнение задач по борьбе с подводными лодками противника в ближней морской зоне.