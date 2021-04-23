23 апреля 2021 | Время чтения 4 мин

20 апреля в 4:55 мск неизвестные напали на территорию административного здания и производственных складов нефтяной компании ООО «ЕвроСибОйл», расположенных на территории посёлка Комсомольский Черноземельского района. Вопрос рейдерского захвата предприятия был поднят главой Калмыкии на экстренном совещании.

Всеволод Немов, , 17:40 — REGNUM 20 апреля в 4:55 мск несколько десятков человек напали на территорию административного здания и производственных складов нефтяной компании ООО «ЕвроСибОйл», расположенных на территории посёлка Комсомольский Черноземельского района. Вопрос рейдерского захвата предприятия был поднят главой Калмыкии Бату Хасиковым на экстренном совещании.

Добыча нефти

Чингис Бериков, руководитель администрации главы Калмыкии «Ситуация неоднозначная. Из доклада главы Черноземельского района: 20 апреля в 4 часа 55 минут в диспетчерскую службу 112 поступила информация о нападении группы людей в составе до 30 человек на территории административного здания и производственных складов компании «ЕвроСибОйл», расположенных на территории посёлка Комсомольский Черноземельского района. В ходе дальнейшего развития событий в течение дня в администрацию Черноземельского района явился некий гражданин, представившийся Маратом Салиховым, и сообщил, что он на основании доверенности Саттарова для предоставления всех его интересов заключил договор купли-продажи от имени компании «ЕвроСибОйл» с компанией «Петролеум Трейдинг», и на основании этого он распоряжается и управляет на предприятиях «ЕвроСибОйл», «КомсомольскНефть» и «Автоспецсервис».

По информации Салихова, им были наняты сотрудники частного охранного предприятия из Дагестана для осуществления круглосуточной охраны имущества компании. Гражданин также заверил, что представляет интересы высокопоставленных лиц, однако никаких подтверждающих документов не предоставил. Вместе с тем он призвал главу Черноземельского района не вмешиваться в данную ситуацию и не оказывать препятствий. Однако местные власти обратились с заявлением в различные структуры. В свою очередь представитель компании «ЕвроСибОйл» пожаловался следователям на рейдерский захват предприятий.

Бату Хасиков Glava.region08.ru

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Глава республики Бату Хасиков обратил внимание участников совещания на протокол состоявшегося в феврале 2020 года заседания комиссии по развитию топливно-энергетического комплекса РК, согласно которому в правоохранительные органы было подано письменное обращение. Из ответа следует лишь скупое: «В настоящее время сотрудниками полиции осуществляется оперативное сопровождение расследования вышеуказанных уголовных дел», «проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению дополнительных фактов преступной деятельности фигурантов», «ведётся поиск имущества и денежных средств фигурантов, сокрытых от налогообложения, в том числе количество добытой нефти и места её реализации». Реальных итогов работы за год в пример не приведено.

Сергей Никифоров, генерал-майор полиции, министр внутренних дел Республики Калмыкия «У нас проверка сейчас проводится по заявлению, поступившему от гражданина Котляревского. Там 20 сообщений поступило. Проводится доследственная проверка по поступившему заявлению по факту захвата неустановленными лицами территории базы ООО «Комсомольскнефть» в посёлке Комсомольский. О результатах пока говорить рано, достаточно там противоречивая информация в ходе установления всех обстоятельств выясняется. На текущий момент проходит встреча конкурсного управляющего, представителя компании товарища Салихова и на этой встрече присутствуют сотрудники органов внутренних дел в том числе. По результатам будет дана оценка и будет принято соответствующее решение».

В течение нескольких лет сотрудники управления Росприроднадзора по Республике Калмыкия не могли провести надзорные проверки на территории предприятий, сообщил глава ведомства Сергей Немытышев.

Бату Хасиков, глава Республики Калмыкия «С самого первого дня своей работы мы обеспокоены вопросом предприятия, когда-то называвшегося «Калмнефть». Все мы, уважаемые земляки, понимаем, что это могло бы быть достоянием Калмыкии. Это и рабочие места, и доходы в бюджет нашей республики, и, в конце концов, репутация. Но кто-то когда-то решил сыграть в свою корыстную игру и сейчас оголтело продолжает гадить Калмыкии посредством всевозможных комбинаций. Пусть всё непросто, но мы добьёмся того, чтобы справедливость восторжествовала».

Из открытых источников следует, что компания «Калмнефть» была создана в 1994 году путем выделения из ОАО «Роснефть». Численность работников составляла 300 человек. В 1998 году акции «Калмнефти» были переданы в собственность Республики Калмыкия. В 1999 году по итогам двух аукционов акции предприятия приобрели частные фирмы.

Добыча нефти

Компания «ЕвроСибОйл» была зарегистрирована в 2010 году с местом нахождения в посёлке Черноземельский с уставным капиталом 20 тыс. рублей. Генеральным директором является Марат Саттаров. Нефтяная компания являлась недропользователем 15 месторождений, находящихся в Черноземельском районе. Персонал компании насчитывал около 1000 человек.

В 2019 году в Арбитражный суд РК поступило заявление Федеральной налоговой службы по Республике Калмыкия о признании компании банкротом, в апреле 2021 года требования признаны обоснованными, введена процедура наблюдения, назначен временный управляющий.

В марте 2020 года следователи возбудили два уголовных дела — в отношении учредителя и генеральных директоров ООО «ЕвроСибОйл» и ООО «АвтоСпецСервис». Руководителей двух компаний заподозрили в уклонении от уплаты налогов на общую сумму почти в 200 млн рублей.

По другим данным, задолженность по налогам только одной компании «ЕвроСибОйл» превысила 16 млрд рублей. Учредитель и генеральный директор компании находятся в розыске.