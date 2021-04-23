Сухиничи, Калужская область, , 17:03 — REGNUM В Калужской области первым отремонтированным в 2021 году стало воинское захоронение в Сухиничском районе, сообщает 23 апреля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональное министерство культуры.

К ремонтным и восстановительным работам воинских захоронений приступили в Калуге и во всех районах области. В настоящее время во многих муниципальных районах заключены муниципальные контракты. Подрядчики начали выполнение необходимых работ. Близятся к завершению работы на братской могиле в посёлке Воротынск Перемышльского района, на воинских захоронениях в Думиничском, Износковском, Людиновском, Ферзиковском и Хвастовичском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019−2024 годы» в 2019 году в Калужской области было проведены ремонтные работы на 45 воинских захоронениях. В 2020 году будут отремонтированы еще 128. На местах братских захоронений останков воинов, погибших в минувшую войну на территории региона, установлены 33 мемориала «Вечный огонь», 15 из них — с круглогодичным горением огня.

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