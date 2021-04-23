Краснодар, , 15:57 — REGNUM В Краснодарском крае план вакцинации от коронавируса выполнен почти на 14% по данным на 23 апреля, сообщили в пресс-службе администрации края.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна или сезонность? – все новости»

Всего на данный момент регион получил 470 565 доз вакцины. Первый компонент уже получили 363 420 человек, а полный курс вакцинации прошли 210 680 человек.

«В целом от плана вакцинации привито 13,49%. В категории лиц старше 65 лет привито 194 673 человека. Нежелательных явлений мы не видим, это могу сказать как человек, который участвовал в третьей фазе клинических испытаний нашей российской вакцины. Она проводилась в сентябре прошлого года, наши доктора участвовали», — сообщил главврач краевой инфекционной больницы, главный внештатный инфекционист края Сергей Зотов.

Он также призвал жителей региона не снижать темпов вакцинации. Для формирования коллективного иммунитета нужно привить не менее 60% взрослого населения — это 2,7 млн человек.

В Краснодарском крае действует 239 пунктов вакцинации, в том числе 56 выездных пунктов. Для жителей отдаленных поселений вакцинация организована на базе 24 ФАПов. Записаться на вакцинацию можно в поликлинике или через сайт Госуслуг.