Москва, , 15:57 — REGNUM Российский рубль в середине дня 23 апреля дорожает в парах с иностранными валютами на Московской бирже, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Доллар стоит 74,91 руб., он пробил нижнюю границу диапазона 75,50−77,50 руб., но, думается, скоро вернется туда опять.

Евро торгуется по 90,32 руб. и в ближайшее время может балансировать в рамках 90−92 руб.

Банк России на апрельском заседании повысил ставку до 5% годовых, второй раз подряд.

Фокус внимания властей — политических и монетарных — сосредоточен исключительно на формальных инфляционных уровнях, отсюда и отсутствие логики в принятии подобных решений.

Рубль положительно отреагировал на решение ЦБ РФ повысить ключевую ставку до 5%. Так вела бы себя валюта развитой экономики в условиях восстановления экономической системы, которое позволило бы ужесточать денежно-кредитную политику, но в России сейчас все совсем не так», — считает эксперт.

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