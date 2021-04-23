Москва, , 15:57 — REGNUM На всех погранпереходах России и Казахстана наблюдаются многокилометровые очереди. Время простоя автомобилей составляет от одного до трех дней. Самая большая очередь, как заявил 23 апреля ИА REGNUM руководитель отдела автомобильных перевозок AsstrA по Центральной Азии Сергей Ли, сейчас зафиксирована на пункте пропуска «Маштаково-Сырым».

»Данная ситуация продолжается уже около двух недель, основная причина ― изменения в правилах раскладки продовольственных товаров для более удобного досмотра со стороны пограничных и таможенных служб. При этом каких-то официальных разъяснений и инструкций от ведомственных органов перевозчики не получали», — отметил Ли.

Он уточнил, что фактически на границе тщательному досмотру подвергаются все грузы, а не только продовольственные, особенно если они упакованы навалом, а не на паллетах. «В этом случае приходится производить выгрузку и перегруз товара таким образом, чтобы в фуре был коридор для досмотра. На это уходит много времени, так как перекладывать груз приходится водителям, а очереди становятся только больше», — пояснил эксперт.

Бизнес и перевозчики данной ситуацией обеспокоены. «Во-первых, возникли значительные временные издержки, из-за которых срываются даты поставок. Во-вторых, манипуляции с грузом неизбежно ведут к повреждению части товара или упаковки. При этом документы о произведенном досмотре не выдаются и доказать, что повреждения — это последствия досмотра, практически невозможно. Соответственно все убытки ложатся на грузоперевозчиков. Но в конечном итоге может оказаться, что платить за таможенные эксперименты придется конечному потребителю, когда транспортные компании заложат в ставку риски дополнительных расходов», — добавил Ли.