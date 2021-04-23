Санкт-Петербург, 23 апреля, 2021, 16:02 — ИА Регнум. Родственники погибших в крушении российского самолёта над Синаем в 2015 году назвали возобновление авиасообщения с Египтом, которое было прекращено после авиакатастрофы, предательством.

Дарья Драй ИА REGNUM Памятник жертвам трагедии над Синаем

«Всё, что произошло в Египте с нашими близкими, нам никогда не принять и не смириться… Однако, нам выпало жить в эпоху предательств и уничтожения. Мы с вами бессильны перед государственной машиной, которая как мясорубка всех перемалывает. У государства свои планы и свои интересы, в список которых мы не входим, — говорится в сообщении группы родственников, потерявших близких над Синаем. — Те кто полетит туда, пусть летят и радуются, что пока не они …».

Напомним, 23 апреля стало известно, что президенты России и Египта Владимир Путин и Абдул-Фаттах Ас-Сиси договорились о возобновлении полетов из России в аэропорты египетских курортов Хургада и Шарм-эш-Шейх.

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*Утром 31 октября 2015 года, вскоре после взлета из египетского аэропорта на борту российского лайнера сработало заложенное террористами в багажном отсеке взрывное устройство. Самолет разрушился в воздухе, обломки и тела людей упали в Синайской пустыне. Погибли все находившиеся на борту 224 человека: 217 пассажиров, в том числе 25 детей, и семь членов экипажа. В числе погибших были 136 жителей Санкт-Петербурга и 48 жителей Ленинградской области, а также жители еще девяти регионов России, и граждане Украины и Белоруссии. Для Петербурга и Ленобласти эта катастрофа стала самой массовой гибелью людей со времени Великой Отечественной войны.

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