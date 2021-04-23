Саратов, , 16:01 — REGNUM Саратов в прошлом году на реализацию национальных проектов получил почти более 4 млрд рублей. На эти средства удалось переселить 850 человек из ветхого жилья, построить четыре детских сада и школу, обновить покрытие 140 участков автомобильных дорог, завершить реконструкцию Трофимовского моста, благоустроить 10 общественных территорий и многое другое. Эти и другие итоги озвучил глава городской администрации Михаил Исаев 23 апреля.

Помимо этого, удалось снизить за прошлый год неформальную занятость населения и взыскать в бюджет более 7 млн рублей. Доходная часть бюджета по данным источникам была перевыполнена на 2,8%, отметил градоначальник.

Для поддержки предпринимателей во время действий ограничений была снижена в два раза ставка по ЕНВД (Единый налог на вмененный доход) для организаций, осуществляющих деятельность в сфере розничной торговли, общепита и оказания бытовых услуг. Это коснулось более 4-х тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. Также была отменена арендная плата для организаторов питания в общеобразовательных учреждениях города, снижены требования для получения льготы по земельному налогу организациями — инвесторами и субъектами малого предпринимательства.

Саратовские работники скорой помощи по решению гордумы были освобождены от платы за пользование жилым помещением, занимаемым по договору социального найма, от платы за проезд в муниципальном городском электротранспорте, от платы за присмотр и уход за ребенком, осваивающим образовательные программы дошкольного образования.

Усилилась претензионно-исковая работа в интересах горожан, в частности в вопросе демонтажа незаконных ларьков и рекламных конструкций. В текущем году вынесено более 100 подобных судебных решений в пользу администрации города. Комитет по управлению имуществом собрал значительно больше средств от арендной платы за земельные участки именно в добровольном порядке.

В муниципалитете с прошлого года работает «проектное бюро». В числе первых серьезных работ бюро стала разработка проектной документации на благоустройство набережной и ее продолжения в районе строящегося пляжа. Проектно-сметная документация получила заключения экспертов, состоялись аукционы на определение подрядчика, начались работы.

Озеленением города теперь будет заниматься созданное управление по охране окружающей среды и зеленых насаждений. Проводится инвентаризация насаждений, разрабатывается интерактивная карта, проведена паспортизация парков и скверов.

С начала года площадь и численность населения города стали больше. Этому поспособствовало расширение границ путем присоединения сельских территорий, что в свою очередь открывает новые перспективы для города и позволит привлечь инвесторов и повлияет на развитие инфраструктуры, уверен Исаев.

Читайте также: В Саратовской области на благоустройство территорий претендуют 178 объектов