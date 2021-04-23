Ташкент, 23 апреля 2021, 15:56 — REGNUM Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов вручил верительные грамоты президенту республики Шавкату Мирзиёеву, сообщили 23 апреля в пресс-службе Узбекистанского лидера.
Глава государства заявил, что отношения между Россией и Узбекистаном достигли беспрецедентно высокого уровня. Мирзиёев отметил также успешное проведение международной выставки «ИННОПРОМ».
Стороны отметили развитие сотрудничества в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ), Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и других международных структур.
Собеседники также обсудили подготовку к предстоящему визиту президента Узбекистана в Москву.
В этот же день, 23 апреля, Шавкат Мирзиёев принял верительные грамоты у послов Бангладеша Мухаммада Захангира Алама, Чехии Вацлава Йилека, Египта Амиры Фахми, Иордании Демия Зухейра Хаддада, Турции Олгана Бекара и главы делегации ЕС Шарлотт Адриан.