Токио, , 15:56 — REGNUM YouTube-блогер Jigoku Dera Guren Maru в течение целого года занимался спортом по программе главного героя аниме-сериала «Ванпанчмен». Об этом 23 апреля сообщает издание Kotaku.

До начала тренировок блогер весил 82 кг, но уже через год его вес снизился до 57 кг. В течение всего тренировочного периода он каждый день делал 100 отжиманий, 100 приседаний, 100 подъёмов корпуса на пресс и бегал по 10 км.

Напомним, «Ванпанчмен» — это комедийная манга и одноимённый аниме-сериал о супергероях. Её главный герой, благодаря регулярным занятиям спортом, смог обрести суперспособность побеждать любого противника с одного удара.

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