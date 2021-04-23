Ярославль, 23 апреля, 2021, 15:55 — ИА Регнум. В Ярославле 23 апреля выездная бригада медиков посетила Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского, где прививала всех желающих от коронавируса. Об этом рассказал ректор университета Михаил Груздев.

Вакцина

«Работники образовательных организаций официально признаны находящимися в зоне особого риска. Поэтому мы просто обязаны защитить и себя, и студентов. Теперь мы делаем следующий шаг в этой работе. Сегодня в главном учебном здании ЯГПУ работает выездная бригада медиков из Центральной городской больницы Ярославля. Несколько десятков сотрудников университета проходят вакцинацию непосредственно на рабочем месте», — рассказал Михаил Груздев.

Всего 23 апреля привились 80 сотрудников вуза и преподавателей. Власти региона также планируют начать вакцинацию в торговых центрах.