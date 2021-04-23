Самара, , 15:56 — REGNUM Электросудно «Эковольт» планируют запустить в тестовом режиме для переправы через Волгу в июне текущего года в Самарской области. Об этом 23 апреля сообщил глава региона Дмитрий Азаров на своей странице в социальной сети.

Азаров отметил, что в 2020 году Самарская область вошла в ТОП-3 регионов — лучших в стране по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги»: в области были отремонтированы 305 км дорог. В настоящее время идет строительство ж/д ветки до особой экономической зоны Тольятти, прорабатывается проект ускоренного ж/д сообщения «Липяги — Самара — Курумоч — Тольятти».

Глава региона отметил, что в прошлом году были закуплены новые воздушные подушки на маршрут «Самара — Рождествено».

«С июня в тестовом режиме запустим для переправы через Волгу электросудно «Эковольт», — сообщил он.

Азаров также напомнил, что в регионе одновременно строятся три мостовых перехода: второй этап через реку Самару, через Сок, а также мост через Волгу, который будет частью международного транспортного маршрута «Европа — Западный Китай».

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области на ремонт трассы М-5 выделили более семи млрд рублей.