Москва, , 15:51 — REGNUM Рост числа и объема банковских долгов, переданных коллекторам, не вызывает удивления. Наши домохозяйства и ранее были чрезмерно перегружены долгами, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

«Отчасти со времен, когда высокие доходы позволяли брать значительные по сумме кредиты на покупку дорогих вещей и достаточно легко с ними рассчитываться, отчасти же, от того, что многие просто вынуждены брать в долг, чтобы поддерживать необходимый уровень жизни.

Из-за пандемии в 2020-м году возникли существенные проблемы на рынке труда. Многие вообще потеряли работу, некоторые были переведены на сокращенный график работы или отправлены в отпуска без содержания (несмотря на формально существующих запрет для работодателей так делать). Кто-то просто заметно потерял в доходах.

Так что неудивительно, что количество российских гграждан, не справляющихся с выплатой по долговым обязательствам, заметно выросло. Впрочем, весьма вероятно, что в дальнейшем ситуация несколько стабилизируется.

Во-первых, финансовая грамотность наших сограждан постепенно растет, и брать необдуманно кредиты в таких количествах люди уже не будут.

Во-вторых, существенно ужесточился и усовершенствовался кредитный скоринг со стороны самих банков. Они теперь оценивают не только текущую платежеспособность клиента, но и перспективы её сохранения, учитывая и сферу, в какой он трудится, и его должность и т. д.

В-третьих, доля тех, кто набрал заведомо невозвратных кредитов, будет снижаться естественным путем — новых займов им уже не выдают, а требования по старым постепенно в том или ином виде реализуются.

Несколько удивило только одно: тот факт, что выросла доля кредитов, передаваемых коллекторам, со сравнительно небольшой просрочкой — менее 90 дней. Еще недавно банки были готовы мириться с просроченной задолженностью в полгода и более.

А сейчас подход стал явно строже — зачастую уже при приближении срока задержки обслуживания своего кредита к трем месяцам можно ожидать, что он будет передан коллекторам. Это косвенно свидетельствует о том, что кредитные учреждения нацелены на активное снижение доли просроченной задолженности.

Ведь, не забываем, она крайне негативно влияет на деятельность банков — приходится формировать дополнительные резервы, снижать долю работающих активов, при этом падают финансовые показатели работы кредитного учреждения. В итоге можно получить снижение рейтинга, что для банка крайне неприятно», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, коллекторы, работающие над взысканием долгов в пользу банков, в 2020 году получили от кредитных организаций проблемные займы граждан РФ на 582 млрд рублей. Это стало рекордной суммой долгов с 2013 года.

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