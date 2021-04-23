Москва, , 15:58 — REGNUM Короткометражную гей-драму «Фанаты» сняли с программы Московского кинофестиваля. Об этом 23 апреля сообщает издание «Канобу».

По данным издания, представитель фестиваля связался с режиссером фильма Севой Галкиным и объяснил, что администрация ММКФ без объяснения причин сняла работу с программы. «Я не знаю, что администрацию кинофестиваля больше напрягло. Там еще такой фон: в фильме фоном присутствует телепропаганда, по телевизору показывают то про войну на Донбассе, то про гей-парады», — сообщил Галкин «Открытым медиа».

Добавим, что лента «Фанаты» была показана на кинофестивале в Осло (Норвегия), на Dublin Independent Film Festival (Ирландия), на South Western International Film Festival (Канада), на NewFilmmakers Los Angeles (США), на ЛГБТ-кинофестивале в Любляне (Словения) и на фестивале POFF Shorts в Таллине (Эстония). Показ фильма в Москве должен был состояться 23 апреля 2021 года.

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