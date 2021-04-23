Вашингтон, , 18:04 — REGNUM США готовы сдержать любую агрессию со стороны КНДР. Об этом сообщает радио «Свободная Азия» со ссылкой на заявление главы Стратегического командования США адмирала Чарльза Ричарда.

Данное заявление было обнародовано 22 апреля в ходе пресс-конференции в Пентагоне.

Между тем, представитель США не дал прямого ответа на вопрос, насколько соответствуют действительности сообщения о том, что КНДР может готовиться к испытаниям баллистической ракеты морского базирования.

Командующий также подчеркнул важность дипломатических усилий, направленных на ослабление напряжённости в отношениях с КНДР, а также акцентировал внимание на том. Что США и Стратегическое командование полностью готовы сдержать обещания в области безопасности, данные Южной Корее.