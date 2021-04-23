Стокгольм, , 15:49 — REGNUM Группа энтузиастов работает над масштабной модификацией, которая перенесёт в игру Crusader Kings III фэнтези-вселенную из проектов серии The Elder Scrolls. Об этом 23 апреля сообщает портал PCGamesN.

Модификация The Elder Kings 2 добавит в Crusader Kings III новую масштабную карту, множество религий, разнообразных культур и особых систем — в частности, возможность использовать магию. Сообщается, что мод пока находится на стадии активной разработки.

Напомним, Crusader Kings III — это игра в жанре глобальной стратегии, релиз которой состоялся 1 сентября 2020 года. Она была тепло встречена геймерами и критиками.

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