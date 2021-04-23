Киев, , 15:50 — REGNUM Глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что больше не намерен ехать в Минск на переговоры по Донбассу. Об этом политик сказал 23 апреля в эфире украинского «4 канала».

«Я туда не поеду, думаю, и делегация туда не поедет», — подчеркнул политик, говоря о Минске.

По словам Кравчука, Белоруссия якобы подотчётна России, а её президент Александр Лукашенко — «вассал» президента РФ Владимира Путина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кравчук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский никогда не поедет в Москву на встречу с президентом России. По его мнению, лидеры двух стран могут встретиться только на нейтральной территории.

Читайте ранее в этом сюжете: Кравчук исключил визит Зеленского в Москву