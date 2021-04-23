Москва, , 15:48 — REGNUM Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко поручила руководству Курской области проанализировать причины негативной демографической динамики в регионе, сообщает ИА REGNUM.

«В Курской области, к сожалению, на протяжении последних лет смертность существенно превышает рождаемость. Это очень тревожная, драматичная тенденция для такого региона с благоприятным климатом, развитым сельским хозяйством, крупными промышленными предприятиями. Давайте вдумаемся в цифры. По первой всероссийской переписи населения в 1897 году в Курской губернии, которая была несколько больше, проживало два миллиона 400 тысяч человек. Сейчас, спустя 120 лет, — чуть больше миллиона. Плотность населения снизилась в полтора раза.

Коллеги, надо перестать воспринимать растущую убыль населения как нечто естественное, неизбежное. Прошу руководство Курской области заняться системным анализом причин убыли населения и выработкой точечных, но системных мер по улучшению демографии, по улучшению ситуации с сохранением здоровья», — заявила Матвиенко.

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