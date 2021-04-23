Ярославль, 23 апреля, 2021, 15:48 — ИА Регнум. В Ярославле общественница Елена Богданова рассказала, почему ей не нравится предложенный властями план благоустройства Павловской рощи. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Экскизы благоустройства Павловской рощи

Как ранее сообщало ИА REGNUM о своих намерениях власти и проектировщики рассказали 23 апреля на встрече в самой роще.

«В предложенных проектах не понравилось то, что ни один из них не прошел государственной экологической экспертизы. А это зафиксировано в положении о памятнике природы «Павловский парк на берегу реки Волги». То есть, это опять очередная картинка-обманка, за которую народ должен побежать, должен проголосовать непонятно за что и непонятно как. Второе, что нас возмутило, это парковка на особо охраняемой природной территории. У нас есть очень много незадействованного места. При желании парковку можно организовать там. Мы также возмущены тем, что никаких работ по восстановлению природного экологического баланса на этой территории не запланировано. Сказали, что это самые дорогие работы и вроде как не совсем целесообразно, потому что эффекта от них никто не увидит. А тут предлагается поставить лавочки, качели. Люди скажут: «Вау! Все замечательно, жизнь удалась». Меня поражает такая некомпетентность власти. То, что надо сделать, почему-то никто не делает, а от этих «потемкинских деревень» мы уже устали в Ярославле», — рассказала корреспонденту ИА REGNUMЕлена Богданова.

Общественница готова дать властям и свои предложения по благоустройству

«Хочется нормальной работы конструктивной. Очень хочется раздевалку. Здесь очень много людей занимаются скандинавской ходьбой. Нам надо кафе и раздевалку. Все это было, все это существовало, но непонятным образом превратилось в магазин», — пояснила Богданова.

Елена Богданова считает, что парку не хватает уборки и правильной организации парковки.

Павловская роща — один из объектов благоустройства по нацпроекту «Жильё и городская среда» на 2022 год. Власти предлагают жителям выбрать вариант преобразования. Также будут благоустроены парк Судостроителей во Фрунзенском районе и Рабочий сад в Красноперекопском.