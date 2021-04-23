Бишкек, , 15:47 — REGNUM Жители села Кызыл-Октябрь в Ошской области Киргизии устроили акцию протеста против передачи Узбекистану водохранилища Кемпир-Абад, пишут киргизстанские СМИ сегодня, 23 апреля.

Протестующие установили три юрты близ водоема, после чего объявили свой митинг бессрочным.

По словам участников акции протеста, они согласны прекратить митинговать только в том случае, если власти республики выполнят их требование.

К протестующим сельчанам приехали представители местных властей и милиция. Сейчас они проводят разъяснительную работу с митингующими.

Отметим, что 19 апреля 2021 года аналогичную акцию протеста устроили жители киргизского села Ынтымак.

На переговорах с митингующими председатель госкомитета нацбезопасности Киргизии Камчыбек Ташиев пообещал им, что попытается уговорить узбекские власти изменить договоренности о передаче земель возле Кемпир-Абадского водохранилища, отдав Узбекистану не 50, а только 20 гектаров.