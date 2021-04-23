Москва, , 15:43 — REGNUM Повышение ключевой ставки Банка России на полпроцента станет очень серьезным фактором для российского рынка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 апреля заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин.

«Повышение ключевой ставки на полпроцента сразу уже существенно. В совокупности повышение на один процент ставки за последние два месяца — серьёзный фактор для рынка. Ставки по кредитам будут увеличены в среднем на один-полтора процента. Для краткосрочных кредитов это несущественно, но для долгосрочных займов это уже заметно. Долгосрочные кредиты для предпринимателей от этого станут менее доступными», — сказал Ковригин.

По его словам, повышение ставки охлаждает деловую активность и снижает совокупный спрос на товары.

«Для предпринимателей это негативный фактор. Зачем так заметно увеличивать ключевую ставку в первый постпандемический год, если инфляция не так уж и сильно вышла за таргет в 4 процента, составив примерно 5,5 процентов в год?» — поинтересовался Ковригин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Центробанк России повысил ключевую ставку на 0,5% до уровня 5%.

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