Донецк, , 15:51 — REGNUM Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит опасаться только украинских радикалов, если он решит приехать в Донецк. Об этом глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил 23 апреля в программе «60 минут» на телеканале «Россия-1».

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"Я думаю, что Зеленскому, если он пойдёт на такой шаг, стоит опасаться с той линии соприкосновения своих радикально настроенных элементов, которых он лелеет сейчас», — отметил Пушилин, говоря о безопасности украинского лидера в случае его приезда в Донецк.

При этом глава ДНР заявил, что Зеленскому вряд ли дадут совершить такую поездку, хотя подобный шаг стал бы разумным для разрешения конфликта в Донбассе. Сторонам конфликта полезно «сесть, поговорить, определиться в следующих шагах».

Однако со стороны Украины давно никаких разумных шагов нет, уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пушилин предложил Зеленскому приехать на переговоры в Донбасс, потому что украинский лидер позвал туда президента РФ Владимира Путина. Глава ДНР заявил, что приглашать к линии соприкосновения руководителей третьих стран не стоит, но Зеленскому следует самому прибыть туда «для честного и открытого разговора».

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