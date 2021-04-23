Севастополь, 23 апреля 2021, 15:42 — REGNUM Мемориал к 100-летию окончания Гражданской войны на юге России открыт 23 апреля в Севастополе. Об этом написал в Instagram губернатор Михаил Развожаев.
https://www.instagram.com/p/CN-262-h4bY/
Губернатор поблагодарил за установку мемориала Российское военно-историческое общество, Минобороны РФ, скульптора Андрея Ковальчука и всех, кто участвовал в реализации проекта.
«Красивейший памятник. Пора прекращать делить нас на красных и белых. Сто лет прошло», — поддержали установку памятника севастопольцы в комментариях.
«Самое главное — не забывать эти слова: «Мы единый народ и Россия у нас одна»!» — отмечают пользователи.