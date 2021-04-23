Севастополь, 23 апреля, 2021, 15:42 — ИА Регнум. Мемориал к 100-летию окончания Гражданской войны на юге России открыт 23 апреля в Севастополе. Об этом написал в Instagram губернатор Михаил Развожаев.

Цитата из видео на YouTube В Севастополе открыли памятник жертвам Гражданской войны

«Памятник, который мы открыли сегодня, посвящён 100-летию окончания Гражданской войны на юге России. Он наделён глубоким символизмом и историческим смыслом, поэтому вызывает дискуссии, заставляет вспоминать уроки истории. Напоминает, что внутренняя вражда непременно приводит к ослаблению страны. Сегодня это важно понимать, возможно, даже ещё важнее, чем 100 лет назад. Тот, кто не знает или забывает историю, обречён на повторение ошибок. Мемориал про человечность и гуманизм, которые выше идеологии, провозглашает любовь к Родине и единение главным смыслом», — написал Развожаев.

https://www.instagram.com/p/CN-262-h4bY/

Губернатор поблагодарил за установку мемориала Российское военно-историческое общество, Минобороны РФ, скульптора Андрея Ковальчука и всех, кто участвовал в реализации проекта.

«Красивейший памятник. Пора прекращать делить нас на красных и белых. Сто лет прошло», — поддержали установку памятника севастопольцы в комментариях.

«Самое главное — не забывать эти слова: «Мы единый народ, и Россия у нас одна»!» — отмечают пользователи.