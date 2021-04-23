Джакарта, , 15:41 — REGNUM Подводная лодка Nanggala-402, возможно, затонула в водах возле порта Челукан Баванга на севере Бали, сообщает Antara.

Глава информационного центра национальной армии Индонезии Ахмад Риад заявил, что на севере Бали обнаружен разлив нефти.

«Кроме того, в этом районе обнаружена мощная магнитная точка. Здесь идёт поиск судна с использованием всего доступного оборудования», — заявил Ахмад Риад.

Поиск сосредоточен на акватории примерно в 40 километрах к северу от Челукан Баванг.

Как сообщало ИА REGNUM, национальное поисково-спасательное агентство Индонезии задействовало ещё одно судно в поисках подводной лодки Nanggala-402.

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