Москва, , 15:40 — REGNUM К началу лета в посольствах России в Чехии и Чехии в РФ останется по семь дипломатов, 25 человек административно-технического персонала и 19 принятых на месте. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

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Так, к 31 мая численность посольства Чехии в Москве сократится на 16 дипломатов, четырёх работников административно-технических сотрудников, 91 на месте принятого сотрудника. В свою очередь в российском посольстве в Праге станет меньше на 35 дипломатов и 46 работников административно-технического персонала.

«Безответственное и провокативное поведение чешских властей больно ударило по их же дипслужбе», — подчеркнули в МИД РФ.

Напомним, ранее министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек заявил, что число сотрудников чешского генерального консульства в РФ и российского в Чехии не изменится.

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Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля власти Чехии сообщили о решении выслать из страны 18 российских дипломатов. По версии Праги, речь идёт о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. По версии местных властей, российские спецслужбы причастны к взрыву склада боеприпасов в Врбетице в 2014 году.