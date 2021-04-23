Москва, , 15:47 — REGNUM В настоящее время властям Украины необходимо заботиться о здоровье собственных граждан и создавать вакцину от COVID-19, а не думать о ядерном статусе страны. Об этом 23 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Мне кажется, Украине сейчас нужно думать о вакцинации собственного населения. Вот было бы здорово, если бы они разработали собственную вакцину, а не ядерное оружие, на которое они замахнулись. Вакцина — это то, что нужно народу Украины», — сказала она в интервью телеканалу RT, комментируя слова украинского посла в ФРГ Андрея Мельника о том, что, если Украину не возьмут в НАТО, ей нужно укрепляться и «подумать о ядерном статусе».

Также официальный представитель российского МИД отметила, что Киев устроил «настоящую мировую истерику» накануне предстоящего саммита НАТО для того, чтобы еще раз попытаться показать, что на нее якобы кто-то нападает.

«Вся история нужна только для одного: для того, чтобы простимулировать Украину в ее движении в НАТО. Принесет им это стабильность? Принесет ли им это мир внутри государства? Я очень сильно сомневаюсь. Ответ — нет», — подчеркнула Захарова.

«Ни ядерным оружием, ни вступлением в НАТО нельзя объединить собственный народ. Народ разобщен на Украине. Народ ненавидит друг друга, к сожалению, на протяжении многих лет. И делает это не потому, что украинцы агрессивный народ, а потому что их политический истеблишмент, их политики, их люди, которые дорвались до власти, разъединяют народ», — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее кандидат на пост заместителя государственного секретаря США Виктория Нуланд заявила, что Россия якобы использует тему коррупции, чтобы «ослабить Украину».