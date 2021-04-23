Брюссель, , 15:44 — REGNUM По итогам первого квартала 2021 года в странах Евросоюза было продано на 59,1% электромобилей больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом говорится в отчёте Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA).

Всего в ЕС с начала 2021 года по март включительно было продано 146 185 электрокаров. При этом, как отмечают в ACEA, спрос на автомобили с электромотором по-прежнему зависит от правительственных квот для автомобилей с нулевым уровнем выбросов.

Наибольший спрос на электрокары за отчетный период был зафиксирован в Германии (+149,0%) и Италии (+145,6%). Однако в Испании продажи электромобилей, наоборот снизились на 12,6%.

Отмечается, что доля электромобилей на авторынке Евросоюза составила по итогам первого квартала 2021 года 5,7%. Продажи бензиновых и дизельных автомобилей в Европейском союзе продолжали снижаться, хотя такие транспортные средства по-прежнему занимают 65,4% автомобильного рынка.

Напомним, в марте 2021 года в Норвегии был продан 15 321 автомобиль. Таким образом, продажи автомобилей на норвежском авторынке выросли в годовом сравнении на 21,3%. При этом доля электрокаров на авторынке достигла 84,8%.

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