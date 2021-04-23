Чиатура , , 15:49 — REGNUM Шахтеры в грузинском городе Чиатура (Имеретия) вышли на акцию протеста к зданию городской администрации. Об этом 23 апреля сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

По данным журналистов, рабочие шахты требуют увеличения заработной платы на 50%. Протестующие отметили, что в Грузии идёт экономический кризис, из-за чего падает курс лари. Это негативно сказалось на уровне жизни шахтёров.

Сообщается, что на встречу с протестующими прибыл представитель профсоюза металлургов и работников горной промышленности Грузии Паата Самхарадзе. Он сообщил, что руководство компании предлагает рабочим повышение зарплаты на 250 лари (около $70).

Самхарадзе рассказал журналистам, что ответа не предложение пока нет, акция протеста продолжается.