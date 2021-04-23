Москва, , 15:36 — REGNUM В настоящее время нет никаких оснований полагать, будто биткоин будет сильно дешеветь. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 апреля заявила главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева. Так она прокомментировала новость о том, что битокин упал в цене больше чем на 5%.

«Откат в цене после столь активного роста — это нормальная рыночная ситуация, — сказала Кошелева. — И если мы посмотрим на динамику роста биткоина, то увидим, что каждый раз после нового исторического максимума криптовалюта немного падала в цене и стабилизировалась на новом значении. Нет никаких оснований полагать, что биткоин будет дешеветь в цене. Да, откат назад будет, но при этом мы видим очень активный интерес к биткоину со стороны институциональных инвесторов. Кроме того, есть реальные перспективы того, что сферы использования биткоина будут только расширяться».

При этом она не согласилась с прогнозом инвестиционного директора Guggenheim Partners Скотта Майнерда, который считает, что биткоин может подешеветь до 20 тысяч долларов.

«Мы не разделяем данное мнение. Биткоин будет расти и, по нашим прогнозам, к концу года цена может установиться на уровне 60 тысяч долларов», — сказал Кошелева.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что на фондовом рынке, как и на рынке криптовалюты, можно наблюдать явный перегрев.

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