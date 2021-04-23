Москва, , 15:36 — REGNUM Дорожное движение не останавливается в своём развитии, значит и правила, регулирующие его, необходимо совершенствовать, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

«Автомобилей на дорогах страны становится больше, появляются новые их виды, меняется дорожная инфраструктура, всё это подталкивает регулятора движения к изменению Правил дорожного движения (ПДД). Понятно, что кардинально ПДД менять не будут и основные принципы, заложенные в них, сохранятся.

Тем не менее, некоторые изменения будут внесены, что может сделать дороги более безопасными, как для водителей и пассажиров, так и для пешеходов, сохранить им жизнь и здоровье.

Кроме того, изменения в Правилах могут помочь увеличить срок службы эксплуатации транспортных средств, снизить аварийность, уменьшить ущерб от аварий.

Также изменения могут продлить срок службы дорожной инфраструктуры, сократить расходы на неё. Важно, чтобы предлагаемые изменения были чётко описаны, не допускали нескольких толкований, а определение того, произошло то или иное нарушение, было возложено на технику, а не на человека.

Это позволит строго определить — было или нет правонарушение, уменьшит контакт водителей с сотрудниками ГИБДД, то есть сократит коррупционные риски, избавит от желания «решить вопрос на месте».

Необходимо тщательно проанализировать предлагаемые поправки, порядок их введения и последующего применения, собрать мнение всех заинтересованных сторон. Если консенсус будет достигнут, то тогда нужно принимать эти поправки и вносить их в ПДД движения.

Если возникнут разногласия по отдельным пунктам, то надо продолжить работу по поиску компромисса, так как изменения затрагивают всех, а если конфликты сохранятся, нормально работать поправки к ПДД не будут», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, новые правила дорожного движения, касающиеся ряда неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация автомобилей, подготовило МВД России.

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