Грозный, 23 апреля 2021, 15:35 — REGNUM Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе посещения Грозненского государственного нефтяного технического университета дал развернутую оценку роли и перспективам среднего профессионального образования в России. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Отвечая на вопрос студента ГГНТУ о перспективах трудоустройства для выпускников колледжей и техникумов, Мишустин рассказал что правительство постоянно ведет работу над новыми идеями по поддержке трудоустройства и развития рынка труда рабочих профессий и рассказал о своем личном отношении к этому вопросу.