Грозный, , 15:35 — REGNUM Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе посещения Грозненского государственного нефтяного технического университета дал развернутую оценку роли и перспективам среднего профессионального образования в России. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Отвечая на вопрос студента ГГНТУ о перспективах трудоустройства для выпускников колледжей и техникумов, Мишустин рассказал что правительство постоянно ведет работу над новыми идеями по поддержке трудоустройства и развития рынка труда рабочих профессий и рассказал о своем личном отношении к этому вопросу.

Михаил Мишустин

«Профессионалитет или колледж — это блестящая возможность получить классное образование. У нас существует такое мнение что высшее образование это что-то высшее, слово «высшее» вообще предполагает превосходство, а это не так. Ведь мы кого пригласим когда специалист к вам придет сделать какую-то работу? Профессионала. Если вы будете знать что это профессиональный человек, то вас не будет сильно интересовать эго высшее или не высшее образование если он способен на работу эту, если он сделает это лучше всех»