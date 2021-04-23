Самара, , 15:38 — REGNUM Уникальную операцию по созданию пищевода маленькой девочке провели детские хирурги в Самарской областной. Об этом 23 апреля сообщает пресс-служба областного министерства здравоохранения.

Сообщается, что ребенок родился с врожденной патологией развития плода, атрезией пищевода. За 1,5 года девочка перенесла четыре операции. Одна операция помогла создать условия для питания малышки, другие — были направлены на восстановление проходимости двенадцатиперстной кишки.

Отмечается, что сложность операции заключалась в том, что у ребенка не было пищевода, поэтому врачам нужно было его создать из органов, которые находились в брюшной полости.

«Мы создали такую структуру, которая похожа на пищевод. На данный момент ребёнок восстанавливается и питается через зонд», — сказал детский хирург областной клинической больницы им. В. Д Середавина Дмитрий Быков.

Быков добавил, что новый пищевод врачи пока не задействовали для еды: ребенку всего 1,5 года и он только учится глотать.

«По мере восстановления глотательного рефлекса мы будем пробовать кормить, используя пищевод», — рассказал детский хирург.

Сообщается, что в настоящее время девочка находится наблюдением медиков в больнице. По словам врачей, после таких операций медицинское наблюдение за маленьким пациентом продолжается на протяжении пяти лет.

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