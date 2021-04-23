Южно-Сахалинск, , 15:32 — REGNUM Решение объявить с 1 по 11 мая выходные дни в России, которое принял президент Владимир Путин 23 апреля, позволит избежать «третьей волны» распространения коронавируса, считает губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.

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«Поддерживаю эту инициативу, считаю, что в условиях, когда у коронавируса появляются новые штаммы, а такой случай зафиксирован теперь и в Сахалинской области, эта пауза необходима и позволит нам избежать роста заболеваемости и так называемой «третьей волны». Призываю разумно подойти к дням отдыха, провести их с семьёй, привести дела в порядок. Будьте здоровы!» — написал Лимаренко в своём официальном телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин согласился сделать дни между майскими праздниками нерабочими. Соответствующее решение 23 апреля глава государства сделал на селекторном совещании с главой Роспотребнадзора Анной Поповой.