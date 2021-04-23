Казань, , 15:54 — REGNUM По национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» в этом году в Казани на улучшение улично-дорожной сети направят 7,3 млрд рублей. Дорожникам предстоит реконструкция и ремонт центральных и поселковых улиц, проектирование и строительство дорог, проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения. Об этом сообщил зампредседателя комитета внешнего благоустройства Альберт Ибрагимов.

Порядка 2,9 млрд рублей выделят на ремонт объектов улично-дорожной сети, из них 640 млн рублей — средства, направляемые по нацпроекту. Отремонтировать предстоит 11 участков улиц: Рауиса Гареева, Старательного переулка, Хезмэт, Белинского, Беломорская, Гагарина, Гладилова, Поперечно-Базарная, Голубятникова, Лесная, Магистральная в Советском районе и Маршала Чуйкова, общая протяженность которых составит более 13 км, уточнил спикер.

Также учтут пожелания горожан и отремонтируют улицы Азина, Кул Гали, Сибирский тракт, 3-я Кленовая, Братьев Батталовых и другие, общей протяженностью 6 км. Кроме этого, в программу ремонта включены 78 внутриквартальных проездов на площади 100 тыс. кв. метров, ведущие к дворовым территориям, которые также благоустроят в этом году, заверил Ибрагимов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии в текущем году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» запланировали отремонтировать 90 участков автодорог общей протяженностью около 175 км. Еще четыре объекта перейдут на 2022 год.

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