Москва, , 15:27 — REGNUM Российская вакцина от COVID-19 «КовиВак», разработанная Центром им. Чумакова, появится в 18 регионах России до 25 апреля. Об этом сообщает телеграм-канал Минобрнауки РФ.

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«До 25 апреля «КовиВак» появится в поликлиниках 18 регионов. Первые поставки вакцины от коронавируса планируются в Ленобласти, Московском регионе, Республике Татарстан, Ставрополье, Приморском крае», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что «КовиВак» создан по классической методике и является цельновирионным — «то есть, содержит полноценный вирус, а не его часть», и именно по этой причине данная вакцина «может быть эффективна против всех известных мутаций коронавируса».

Клинические исследования, как подчеркнули в ведомстве, подтвердили полную безопасность вакцины и низкую реактогенность: «У большинства испытуемых устойчивый иммунитет сформировался уже на 42-й день после первой прививки».