Киев, , 15:34 — REGNUM Украинское государство выплатит родственникам лиц, погибших в результате побочных эффектов от вакцины против COVID-19, сумму в размере 750 прожиточных минимумов или 1,7 млн гривен (около $60,5 тыс). Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте правительства Украины.

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Родственники лиц с инвалидностью I группы получат выплаты в размере 400-кратного прожиточного минимума или более 32 тыс. в долларовом эквиваленте, 794,5 тыс. гривен или $28,3 тыс. — в случае гибели человека со II группой инвалидности и 681 тыс. грн или около $24 тыс. в случае гибели человека с III группой инвалидности.

Связь между инвалидностью и осложнениями после прививки будет определять группа оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации.

Всего на эти выплаты выделено 55,92 млн гривен или почти $2 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее минздрав Украины сообщил о прибытии в страну более 367,2 тыс. доз вакцины от COVID-19 производства Южной Кореи.

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