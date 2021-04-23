Нижний Новгород, , 15:26 — REGNUM С начала года в Нижегородской области произошло 1 802 пожара, чья площадь составила около 500 гектаров. Об этом на пресс-конференции заявил начальник регионального управления МЧС Валерий Синьков.

При этом, по его словам, количество пожаров снизилось на 2% по сравнению с январем — апрелем 2020 года.

Представитель спасательного ведомства отметил, что все случаи возгорания произошли по вине людей. Чаще всего пожары возникали из-за пала травы местными жителями.

Также Синьков сообщил, что в январе — апреле 2021 года на пожарах погибли 89 человек, что на 39% больше, чем за аналогичный период 2020 года.