Москва, , 15:27 — REGNUM Первый пилотируемый космический корабль «Орел» может полететь на новую российскую орбитальную станцию, а не на Международную космическую станцию (МКС). Об этом 23 апреля рассказал журналистам генеральный директор государственной корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин.

«Если в 2025 году мы развернем базовый модуль новой станции, тогда полетим новым кораблем. У нас же в 2025 году планируется запуск нового пилотируемого корабля «Орел», мы планируем лететь на МКС», — заявил он.

Также Рогозин отметил, что накануне он провел встречу с отрядом космонавтов, где рассматривалась возможность изменить полетное задание пилотируемого корабля «Орел» и лететь не к МКС, а на новую российскую орбитальную станцию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее исполнительный директор государственной корпорации Роскосмос по перспективным программам и науке Александр Блошенко рассказал, что новую российскую орбитальную станцию планируется полностью развернуть в два этапа к 2035 году.