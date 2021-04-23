Волгоград, 23 апреля 2021, 15:34 — REGNUM Порядка 800 различных мероприятий запланированы в муниципалитетах Волгоградской области в первой декаде мая 2021 года. Они пройдут, в том числе, в очном формате. Такое решение 23 апреля вынес региональный оперативный штаб.
В предпраздничные и выходные дни власти обеспечат усиленную работу общественного пассажирского транспорта, в органах власти будет организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц. В муниципальных образованиях региона запланированы около 800 различных мероприятий, которые состоятся как в очном, так и в других форматах.
На объектах, которые будут задействованы в праздничных мероприятиях, пройдут внеплановые комиссионные обследования.